Le pagelle della Gazzetta dello Sport rendono omaggio all'ottima gara disputata dall'Inter contro il Torino, anche col trofeo dello scudetto già assicurato. Voto 7 a Simone Inzaghi, che dà la sveglia nel'intervallo a una squadra un po' troppo festante. Il migliore è Calhanoglu, voto 8: dai tempi di Matthaus non si vedeva un centrocampista così prolifico all'Inter. Il voto più basso è comunque un 6, a Lautaro Martinez: stanco, ma sul rigore fa un gesto da vero capitano.

Scorrendo le altre pagelle, la difesa è interamente da 6,5, da Sommer (attento e reattivo) a Bastoni (solita presenza in costruzione) passando per Pavard (sempre propositivo) e De Vrij (assiste Thuram sul rigore). Stesso voto anche per Darmian, un professore delle diagonali. In mezzo 7 a Barella, mai sotto ritmo, 7,5 a Mkhitaryan che conquista il rosso e assiste Calhanoglu e 6 a Carlos Augusto, mai una sbavatura. Come si legge sulla rosea, gli scudetto li vinci anche con gente così. In attacco 6,5 a Thuram, che si prende il rigore. Tra i subentrati 6 in pagella a tutti: Asllani, Frattesi, Sanchez, Buchanan e Arnautovic.

Nel Torino 5 a Juric, Lovato, Tameze e Lazaro. Si salvano Bellanova e Zapata entrambi con un 6,5.