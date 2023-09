Non ci sono interisti bocciati nelle pagelle stilate dal Corriere dello Sport dopo la vittoria dei nerazzurri a Empoli. Piovono, invece, i 6, voto che viene associato a Pavard, Acerbi, De Vrij, Frattesi, Barella, Thuram e Lautaro. Mezzo punto in più per Sommer (Attento sugli angoli, si tuffa sulla punizione a giro di Ranocchia), Bastoni (imposta, costruisce e si sgancia. Spende bene (e non per sue colpe) il giallo che suggerisce a Inzaghi di richiamarlo) e Darmian (dove lo metti, sta. Una sicurezza per Simone. Ismajli, sulla linea, gli nega il gol di testa).

Spiccano, infine, i 7 a Calhanoglu, che "celebra la centesima partita in nerazzurro con una prova d’autore", e a Mkhitaryan, insostituibile, grazie alla capacità di legare il gioco e di inventarlo abbinata a un’applicazione da gregario. Oltre a Dimarco, il migliore in campo con 7,5: "Se Ebuehi lo fa passare meno del solito, Fede risolve da fuori. Un eurogol da standing ovation per esecuzione e coraggio, colpisce di esterno, dopo un solo rimbalzo, e si piega per tenere la traiettoria giusta verso l’incrocio. Coordinazione esemplare".