Va a Mkhitaryan, secondo il Corriere dello Sport, la palma di migliore in campo di Inter-Lecce: voto 7,5 in pagella all'armeno, "l’uomo in più del centrocampo nerazzurro. A segno per la seconda volta di fila in casa, non tradisce quando c’è da lasciare il segno". Menzioni speciali anche per Lautaro (sempre più trascinatore), Barella (entra nei due gol) e Gosens (si fa ricordare per qualche sgasata interessante), premiati con un 7. Più che sufficienti le prove di Acerbi e Bastoni, sei a tutti gli altri eccetto Dumfries, Lukaku e Dzeko, penalizzati con un 5,5.