Piccolo focus sul Corriere dello Sport sui casi da moviola di Inter-Parma. "Il Parma protesta per la rete dell’1-1 di Lautaro Martinez, ma non ci sono infrazioni: al momento del cross di Asllani, infatti, Dzeko è tenuto in gioco dal piede sinistro di Balogh, difficile la valutazione, non era facile", riporta il quotidiano.