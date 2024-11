L'obiettivo di Inter e Milan per il nuovo San Siro è chiaro: 70mila posti di cui 13mila sedute almeno dedicate a un pubblico "premium". Per un prezzo di circa 197 milioni di euro, comprese le aree attorno. I club, come spiega La Repubblica, lavoreranno ora sul progetto di fattibilità economica per realizzare il nuovo impianto e rifunzionalizzare il Meazza, di cui resterà solo una parte del secondo anello.

Tempi? Quattro mesi per aggiornare il documento di due anni fa, poi bisognerà fare un'offerta vincolante per l'acquisto. In questi giorni i club leggeranno il documento inviato dall'Agenzia delle entrate al Comune di Milano. Entro otto-nove mesi, quindi, San Siro e i terreni circostanti potrebbero passare a Inter e Milan. Ieri, nel frattempo, alcuni dirigenti del Milan hanno incontrato quelli del Real Madrid per parlare del modello Bernabeu.

Nell'idea del Comune, non c'è spazio per andare oltre le volumetrie già decise, motivo per cui insieme al nuovo stadio ci saranno il Meazza rifunzionalizzato, un museo, attività commerciali e servizi, ma nessuna torre residenziale.