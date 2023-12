La Repubblica dedica oggi un pezzo alla lotta alla pirateria. Secondo quanto riportato dal quotidiano, dal 31 gennaio entrerà in azione il softwar realizzato da AIIP che bloccherà gli indirizzi IP segnalati dai broadcaster in appena 30 minuti, come previsto dal decreto Caivano.

Dal giorno prestabilito sarà obbligatorio per i colossi come Tim, Vodafone o Wind, in generale gli internet provider, essere in grado di rispondere alle richieste di oscuramento dei siti. La procedura sarà automatizzata e sarà lo stesso software a oscuare il sito stesso in automatico.