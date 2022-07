Alla situazione dell'argentino è dedicato un capitolo molto più ampio in chiave Roma. Mourinho, prima di partire per le vacanze, ha chiesto alla dirigenza un attaccante che faccia gol e ne faccia fare. Il profilo si sposa pienamente con quello di Dybala. "Lo studio dei numeri ha suggerito il nome di Berardi, da anni in doppia cifra sia per reti che per inviti ai compagni. Ma il mercato ha suggerito un profilo decisamente più allettante. L’argentino è oggi il desiderio, tutt’altro che proibito, di José: l’uomo a cui chiedere di portare la Roma verso una dimensione diversa. Il nuovo “10”, forse il primo giocatore dopo Totti degno di indossare quella maglia. E il lento sfaldarsi della concorrenza — l’Inter è sempre in attesa, anche se prima deve vendere — agevola il lavoro della Roma".

I giallorossi devono però fare una scelta: puntare ciecamente sul giocatore senza legare l'affare alle cessioni. Cosa che per ora non è avvenuta. E la cessione di Koulibaly mette il Napoli in una condizione di diventare una rivale importante.