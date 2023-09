Il pareggio contro il Parma ha dato un pizzico di fiducia in più a una Sampdoria che ha avuto diverse difficoltà in queste prime gare di campionato in Serie B. In vista della gara infrasettimanale contro il Como, in trasferta, Andrea Pirlo potrebbe dare una chance da titolare a Sebastiano Esposito in attacco. L'interista, in prestito con diritto di riscatto (obbligo in caso di promozione) ha finora giocato soltanto due scampoli di partita contro Cremonese e Parma.