In casa Roma continua a tener banco la questione relativa al futuro di Nicolò Zaniolo. Il Messaggero chiarisce come ormai tra le parti non ci sia la volontà di prolungare il contratto del calciatore ex Inter, in scadenza nel giugno 2024. Possibile una cessione già a gennaio, ma alle condizioni che vuole il club giallorosso, visto che il 15% della rivendita spetterà proprio al club nerazzurro.