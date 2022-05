Ieri, prima della finale di Roma, incontro faccia a faccia tra Steven Zhang e Andrea Agnelli. Inter e Juve sono grandi rivali in campo, ma continuano ad avere idee simili per quanto riguarda l'extracampo. E ieri i discorsi sono scivolati su temi di politica sportiva, come racconta la Gazzetta dello Sport: "I più attuali sono lo sviluppo dei diritti tv, la valorizzazione del prodotto Serie A (Juve e Inter, se si parla di creazione di una media company, si sono già mosse da tempo) e le posizioni politiche in Lega, a poche ore dall’assemblea andata in scena ieri a Roma. Soprattutto, al centro dei ragionamenti c’è il format della nuova Champions, approvato dal presidente Uefa Aleksander Ceferin. Un progetto che ha avuto il benestare dell’Eca, l’associazione dei club europei nella quale l’Inter è rientrata dopo il naufragio del progetto Superlega e dalla quale è invece tuttora fuori la Juventus, rimasta sulle sue posizioni assieme a Real Madrid e Barcellona".