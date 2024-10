Dusan Vlahovic stasera si presenterà a San Siro con un tabù da sfatare. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il serbo non ha mai segnato alla Scala del Calcio né contro l'Inter né contro il Milan. Il derby d'Italia, quindi, sarà la sua occasione per sbloccarsi contro i nerazzurri, già colpiti in carriera ma in altri stadi: è successo tre volte (al Franchi ai tempi della Fiorentina, all'Olimpico nella finale di Coppa Italia persa e nell'andata della passata stagione all'Allianz Stadium).

Allo scontro diretto l’attaccante ci arriva dopo due giri a vuoto a livello realizzativo, non avendo messo a referto neanche una rete tra Lazio e Stoccarda. Poco male perché la sua media gol fin qui è migliore di quella di Lautaro (segna ogni 124' contro i 188' del Toro). Meglio di loro, ovviamente, ha fatto Marcus Thuram (un gol ogni 92'), vice-capocannoniere della Serie A a -3 da Mateo Retegui, ieri autori di una doppietta in Atalanta-Verona.