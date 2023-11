Dopo i fatti dell'Anoeta di San Sebastian nell'ultimo match di Champions tra Real Sociedad e Benfica, con i tifosi ospiti protagonisti non certamente in positivo, il prossimo match al Da Luz contro l'Inter potrebbe disputarsi a porte chiuse. Lo deciderà, con ogni probabilità, il 22 novembre la Disciplinare Uefa che si riunirà a Nyon.

Le gravi intemperanze dei tifosi portoghesi - come spiega la Gazzetta dello Sport - potrebbero portare alla chiusura dello stadio di Lisbona per la sfida ai nerazzurri anche perché sono recidivi: anche a Milano, nel ritorno dei quarti della passata stagione, avevano causato vari disordini a San Siro. Tant'è che poi, in Inter-Benfica di quest'anno, era stata vietata loro la trasferta. C'è da dire che la chiusura del Da Luz sarebbe una beffa per i circa 3mila tifosi interisti che hanno già programmato la presenza.