Marcus Thuram sta disputando una grandissima stagione, ripagando la fiducia dell'Inter che ha puntato fortissimo sul francese dopo lo smacco di Lukaku.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l'apporto di Thuram va ben oltre i numeri, che pure sono brillanti tra gol e assist. Il lavoro dell'ex Borussia MG è sotto gli occhi di tutti ed è fondamentale per liberare la massima potenza di Lautaro, che infatti ne sta beneficiando non poco. Ora c'è la Supercoppa con Lazio, Napoli e Fiorentina: il numero 9 ha già segnato a tutte e tre...