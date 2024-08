Prima giornata e prima doppietta segnata in Serie A: Marcus Thuram si è caricato l'Inter sulle spalle e solo lo svarione finale di Bisseck ha negato ai nerazzurri una vittoria che sarebbe stata risicata nel punteggio, ma limpida per quanto visto in campo.

Resta la prestazione da totem del francese, che secondo la Gazzetta dello Sport è avviato verso una trasformazione: Thuram ci aveva abituato a un'altra immagine di sé, ora invece sta evolvendo verso un ruolo di centravanti duro e puro.

Lo scorso anno si chiuse con il figlio di Lilian a 13 gol in campionato e con Lautaro re dei bomber. Ora i cannonieri potrebbero diventare due: lui e il capitano. Questo nuovo Thuram ad alta efficacia realizzativa è la chiave per risolvere le partite, di solito poche, in cui non la mette dentro il numero 10, sottolinea la rosea. E poi c'è anche Taremi che non va dimenticato. L'asticella, lì davanti, si è alzata...