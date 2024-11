Mehdi Taremi sul banco degli imputati secondo la Gazzetta dello Sport. Tanto lavoro, anzi tantissimo come evidenzia anche la sua heatmap, però poi pochi spunti in zona-gol. "È intrappolato lontano dalla porta e calcia sempre molto poco".

Finora l'iraniano ha segnato un solo gol stagionale in 15 partite, tra l’altro su rigore, quello contro la Stella Rossa lo scorso 1° ottobre. Poi tanta abnegazione ma poca soddisfazione personale. Ieri un solo tiro verso la porta di Gulacsi: destro debolissimo bloccato facilmente. Prima di lasciare il posto ad Arnautovic ha giochicchiato fuori dall’area, ha infilato Dumfries sulla corsa con un paio di palloni buoni e ha legato parecchio coi centrocampisti. Un lavoro diverso. Inzaghi, infatti, lo considera la punta di coppa. L’ha schierato titolare in Champions in tutte le partite e l’ha difeso in vigilia. Però - secondo la rosea - qualcosa non sta andando per il verso giusto. Taremi ha chiuso la sfida contro i tedeschi con 25 palloni toccati e una media di gol attesi di 0,25. Solo Lautaro ha fatto peggio di lui (0,7), ma il Toro quest’anno fatica di più in zona gol. "Per Taremi è di sicuro una novità. La zona rossa di ieri indica l’allarme".