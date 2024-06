Il vantaggio in classifica abissale dell'Inter sulle rivali si spiega anche con il vantaggio di programmazione che il club nerazzurro ha conquistato pure sul mercato. Gli arrivi fulminei di Taremi e Zielinski a zero euro sono lì a confermare come Marotta e soci siano un passo avanti rispetto alla concorrenza.

Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, sia l'iraniano che il polacco hanno già parlato con Inzaghi e lo staff del tecnico nerazzurro li ha studiati per bene a distanza, valutandone le soluzioni tattiche.

Su Taremi c'è un retroscena: prima di tuffarsi su Arnautovic, la scorsa estate i nerazzurri avevano sondato il terreno per l'attaccante del Porto, ma le richieste furono considerate eccessive. Ora è considerato a tutti gli effetti un titolare aggiunto, che peraltro si sta portando avanti con lezioni d'italiano e sarà a disposizione fin dal primo giorno di ritiro.

Zielinski, invece, arriva a Milano per rimpiazzare Klaassen. L'olandese ha trovato pochissimo spazio, ma ovviamente per il polacco la storia sarà diversa: risponde perfettamente alle caratteristiche cercate da Inzaghi.