Dopo Marko Arnautovic (destinato a restare ai box per un paio di mesi), ieri l'Inter ha registrato lo stop di Davide Frattesi. Il centrocampista si è fermato per un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra. Un risentimento lieve che costringerà l'ex Sassuolo a saltare almeno le gare contro Salernitana (questa sera) e Benfica, in arrivo martedì a San Siro in Champions.

Per un attaccate e un centrocampista che si fermano, però, c'è un difensore che sprinta: Benjamin Pavard è pronto a prendersi stabilmente il posto di braccetto destro davanti a Sommer. "Dopo due partite da titolare tra Real Sociedad ed Empoli, necessarie per acclimatarsi all’Inter, il francese ha stranamente visto da fuori la caduta fragorosa contro il Sassuolo. Trenta milioni, però, in questa epoca nerazzurra non si spendono per caso: l’acquisto più caro dell’estate non può essere certo un comprimario, anzi è stato preso per guidare la difesa da leader. L’assunto vale al di là di ogni possibile rotazione, con buona pace di Matteo Darmian che all’Arechi gli lascerà il posto", si legge oggi sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.