I tifosi di Inter, Milan e Roma si piazzano tra i top club europei per fedeltà. Come evidenziato dal nuovo rapporto Uefa sul calcio continentale, infatti, il dato emerge forte: la Serie A ha superato la Liga per spettatori totali, diventando il quarto campionato europeo dietro a Premier League, Championship (la B inglese) e Bundesliga. Inoltre - come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport - Inter, Milan e Roma sono tra le magnifiche sette per spettatori: sia per il campionato sia per il dato aggregato di tutti i tornei, comprese coppe europee e nazionali.

Il Meazza e l'Olimpico romanista sono sempre pieni ormai da tempo. Per quanto riguarda la sola Serie A, è proprio l’Inter a garantirsi l’audience più alta: 1,38 milioni di spettatori, 2° posto in Europa, una media di 72.838 a match (il 91% dello stadio). Il Milan, 5° in Europa, segue con 1,32 milioni (69.461 per partita, 87% del totale). Quindi la Roma con 1,2 milioni (62.970 ogni gara, 92% dello stadio).

Aggiungendo le coppe, il Milan effettua il sorpasso sui nerazzurri: 1,86 (2° in Europa) contro 1,73 (5°). Ma è chiaro che qui conta anche il livello dell'avversario, mentre in campionato si gioca sempre con le stesse. La Roma resta 7^ con 1,69 milioni.