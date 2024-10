La Gazzetta dello Sport insiste: la Juve è sulle tracce di Milan Skriniar per sostituire a gennaio l'infortunato Bremer. A favorire il passaggio dello slovacco in bianconero l'ottimo feeling tra le due dirigenze.

Skriniar non è contento a Parigi, gioca pochissimo e cerca una occasione per ripartire. La Juve, in tal senso, potrebbe essere la scelta ottimale. Il problema è che la Juve, dopo i quasi 200 milioni investiti in estate, a gennaio non potrà andare oltre un prestito oneroso per il sostituto di Bremer. Senza contare il ricco stipendio dello slovacco (9 milioni netti), fuori portata per i nuovi parametri del club bianconero. E allora? Per la Gazzetta, l’unica via sarà quella dell’affitto semestrale con una parte dello stipendio a carico dei francesi.