Infortunio in nazionale per Milan Skriniar. Un guaio che inizialmente aveva fatto temere per i legamenti del ginocchio dello slovacco, ma è stato lo stesso difensore a rassicurare l'Inter. "Un problema muscolare ai flessori sotto al gluteo che può mettere ansia, ma che andrà valutato nelle prossime ore - conferma la Gazzetta dello Sport -. Sono arrivate all’Inter le informazioni sullo stato di salute di Milan Skriniar, uscito al 43° per infortunio durante Slovacchia- Kazakistan. Il difensore aveva provato a restare in campo, ma 10’ dopo ha chiesto il cambio".