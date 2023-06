Dopo l’infortunio di Abraham, la Roma è alla caccia di un attaccante centrale. Possibilmente in prestito. E allora ecco che il nome di Gianluca Scamacca è schizzato in cima alla lista di Tiago Pinto. "Domani Pinto volerà a Londra per capire che margini di manovra ci sono e provare a intavolare una trattativa con il West Ham. Che, è bene ricordarlo, ha pagato il giocatore ben 36 milioni di euro (più 6 di bonus) appena un anno fa - sottolinea il Corriere dello Sport -.

Insomma, c’è anche da convincere il club inglese ad accettare la possibilità del prestito, magari anche oneroso, fattispecie su cui gli Hammers allo stato attuale non sembrano essere particolarmente propensi (se non con un obbligo di riscatto). La Roma conta però di far leva anche sulla volontà del giocatore, che ha già fatto sapere che sarebbe entusiasta di poter tornare a vestire la maglia giallorossa. Tra l’altro a livelli diversi da quelli di tanti anni fa, quando segnava gol a grappoli, ma nel settore giovanile. Su Scamacca nei giorni scorsi si erano mosse anche Milan e Inter, ma poi per motivi diversi le piste si sono raffreddate. E la Roma nei pensieri del giocatore è tornata prepotentemente in pole position".