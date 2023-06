Inter e Napoli non mollano Giorgio Scalvini, promettente difensore dell'Atalanta impegnato nell'Euro U-21 in Romania. "Scalvini ha tutte le qualità del difensore ma anche caratteristiche da centrocampista, ruolo in cui peraltro è stato a volte impiegato dal Gasp. Dove lo trovi un difensore così, e soprattutto così giovane? All’Europeo tra l’altro non ci sono grandi eccellenze nel ruolo, nemmeno nelle nazionali più ricche di talento. Anche Giorgio non è ancora stato dominante, ma si è fatto notare in proiezione offensiva: ha sfiorato il gol con la Francia e con la Svizzera.

L’altezza fa anche questo. Il prezzo è destinato a salire ma vale la pena. Lo pensano soprattutto l’Inter, che dall’Atalanta ha già attinto Bastoni, e il Napoli, che deve probabilmente sostituire Kim. E Scalvini è un future dal rendimento garantito", spiega il Corriere dello Sport.