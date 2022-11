Marotta ieri è stato chiaro: Edin Dzeko merita il rinnovo. E allora ci sarà il prolungamento del bosniaco che così tanto bene sta facendo anche in questo secondo anno di Inter? "Secondo i piani, la storia sarebbe dovuta finire lì. Ma all’Inter tutto può cambiare velocemente: rinnovarlo è diventato strategico - spiega la Gazzetta dello Sport -. Il ricordo di Perisic brucia ancora. Il nodo è lo stipendio: Dzeko dovrebbe accettare di guadagnare un paio di milioni in meno, e nella sua testa è sempre viva l’idea di chiudere a Los Angeles, città cara alla moglie Amra. Eppure i margini per avvicinarsi ci sono eccome: lo si verificherà già durante la sosta".