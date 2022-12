Focus di mercato della Gazzetta dello Sport su Fabiano Parisi, laterale sinistro dell'Empoli. "Sarà uno dei gioielli pregiati di casa Empoli nella prossima sessione estiva di mercato - assicura la rosea -. Ma, come sta già avvenendo per Vicario, chi se lo vuole assicurare è già in movimento. Piace a mezza Seria A, ma l’Empoli ha posto una condizione: la cessione ci sarà, ma non prima di giugno.