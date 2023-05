José Mourinho verso l'addio alla Roma. E spunta l'ipotesi PSG. Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, anche il Corriere dello Sport rilancia l'opzione parigina per il portoghese che appare sempre più lontano dai giallorossi soprattutto per dissidi con la proprietà.

"Si è parlato infatti di un incontro fra Luis Campos, plenipotenziario del mercato per il club, con gli emissari di Mendes, storico manager dell’allenatore, per creare una “connection” portoghese in grado di far sognare i tifosi - si legge -. Già, perché se quelli della Roma sarebbero in gramaglie per l’addio di Mourinho, quelli del Psg lo accoglierebbero come una sorta di messia in grado di portarli dove nessuno è mai riuscito ad arrivare. Impressioni? I giochi non sono ancora fatti".

I nomi per la Roma in caso di effettivo addio di Mourinho? Secondo il Corsport, sondati Antonio Conte, Roberto De Zerbi, Thiago Motta e Ruben Amorim.