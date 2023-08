"Non può non suscitare emozioni il fatto che la prima stagione del Monza senza Silvio Berlusconi parta proprio da San Siro, contro quell’Inter che per il Presidente è stata sinonimo di appassionanti derby", scrive stamane la Gazzetta dello Sport. Un debutto con note di romanticismo e nostalgia anche se si pensa ai tanti ex in campo, ai quali Raffaele Palladino si affiderà per fare il terzo scherzetto ai nerazzurri, dopo il pari e la vittoria storici della scorsa stagione.

"Per fermare lnzaghi punta sulla voglia dei freschi ex nerazzurri: D’Ambrosio in difesa, Gagliardini in mediana, con il contributo a match in corso dei fratelli Franco e Valentin Carboni, che Palladino ha già etichettato come “futuro campione"", si legge sulla rosea.