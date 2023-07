Nella giornata di ieri l'Inter si è trasferita in treno da Osaka a Tokyo, dove martedì (ore 12.20 italiane) è in agenda la seconda amichevole giapponese contro il PSG dell'ex Skriniar. La sfida contro i francesi sarà l'occasione per vedere la terza maglia della stagione 2023/24, quella arancione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, aggiungendo che subito dopo il match ci sarà il ritorno in Italia: gli allenamenti ad Appiano riprenderanno dopo un paio

di giorni di riposo.