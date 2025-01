La Gazzetta dello Sport spiega l'assenza di Beppe Marotta a San Siro contro il Bologna e quella dall'intervista pre partita a DAZN ieri sera. Il presidente nerazzurro ha affrontato è già superato un un piccolo intervento di routine e, infatti, ieri era comunque allo stadio, seguendo però la partita con l’Empoli da una televisione dentro agli spogliatoi nerazzurri, dove poi si è congratulato con la squadra per la vittoria.

Servirà ancora qualche altro giorno di convalescenza per tornare a viaggiare e così il numero uno interista non seguirà la squadra a Praga per la trasferta di Champions di mercoledì contro lo Sparta.