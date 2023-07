I tifosi della Juve non vogliono Lukaku: questo quanto sottolinea la Gazzetta dello Sport nell'edizione di oggi. "L’attaccante belga arriverebbe alla Juve solo in caso di addio di DV9. Il quadro è chiaro alla Continassa, dove nel frattempo c’è una certa soddisfazione per la ritirata dell’Inter dalla corsa a Romelu, dopo aver scoperto l’apertura del giocatore al club bianconero. Ma al di là delle manovre della Signora, c’è da fare i conti con tutte le parti coinvolte nella vicenda.

Lukaku e il suo avvocato Sebastien Ledure hanno ricominciato a sondare le varie opzioni che il mercato offre oggi (Juve e Al Hilal) e potrebbe offrire domani, qualora partisse il più classico dei valzer delle punte in giro per l’Europa. La Juve per ora resta alla finestra, non potendo muoversi fino a quando non arrivano offerte concrete e soddisfacenti per Vlahovic. Il Chelsea, però, vorrebbe risolvere la questione in tempi rapidi".