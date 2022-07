Dalla Costa Smeralda a Puntaldia: Romelu Lukaku cambia location, ma non cambia la sua voglia di mettersi in forma perfetta già per il ritiro di Appiano. E con lui André Onana. "Tramite amicizie comuni siamo stati contattati, avevano bisogno di un campo in erba e di un impianto che mettesse loro a disposizione tutti i locali utili, compresi gli spogliatoi per le sessioni post allenamento – ha raccontato Matteo Sechi, responsabile comunicazione dell’Olbia, alla Gazzetta dello Sport -. Siamo andati incontro alle loro esigenze, per noi è stato un piacere accoglierli".