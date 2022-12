Panchina ieri per Lautaro Martinez, entrato in campo nel finale di gara contro la Polonia giusto in tempo per ricevere un regalo da Kiwior e fallire il tris argentino solo davanti a Szczesny. Il 2-0 della sicurezza era già stato insaccato da Julian Alvarez, "un altro ex “precario” che doveva stare all’ombra di Lautaro - scrive oggi la Gazzetta dello Sport -. Ma il Toro ha le corna flosce e Scaloni ha pensato a lui, a Julian Alvarez.