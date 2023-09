Sono 601 i minuti in campo in questa stagione di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino è il giocatore di movimento impiegato più spesso da Inzaghi, davanti a Mkhitaryan (579) e a Calhanoglu (513). Tutti e tre sono scesi in campo nelle sette partite giocate finora dai nerazzurri, così come Bastoni, Dimarco, De Vrij, Barella, Frattesi, Carlos Augusto e Thuram. Lo riporta oggi La Gazzetta dello Sport.