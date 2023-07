L'ingresso in scena della Saudi Pro League sta cambiando il mercato globale, soprattutto quello europeo. Soldi a palate per chi va a giocare in Arabia Saudita e anche per agenti e intermediari protagonisti delle varie negoziazioni. Però occhio.

"Quando tra qualche mese il nuovo regolamento della Fifa entrerà in vigore a pieno regime, ci saranno dei massimali per i compensi dei procuratori: il 10% della cifra pagata per il cartellino a chi lavora per la società che vende, il 3% dell’ingaggio del giocatore a chi tratta per la società che acquista o per il calciatore - spiega la Gazzetta dello Sport -. Questa invece è l’ultima estate senza limiti e si va dunque verso un mercato con fuochi d’artificio, conti in banca “lievitati” a dismisura e tantissimi volti sorridenti. I club sauditi stanno riscrivendo le regole della campagna trasferimenti ma anche la Premier fa il suo".