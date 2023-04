Il club bianconero valuta il ricorso per la chiusura della Tribuna Sud? "Il Codice di giustizia sportiva prevede la squalifica dei calciatori nella competizione in esame, ma è meno restrittivo sugli stadi o le curve. Così si spiega la decisione di chiudere per un turno la Tribuna Sud dello Stadium alla prossima gara interna della Juve - spiega la Gazzetta dello Sport -. La Juve, però, vuole vederci chiaro, anche alla luce dei precedenti che hanno riguardato altre squadre in situazioni analoghe (vedi la Lazio, sulla cui curva Nord incombe ancora una pena sospesa). Perché ad altri è stata concessa la sospensiva, sulla base della fattiva collaborazione della società con le forze dell’ordine e alla Juve no? Perché non sono stati analogamente sottolineati l’immediata condanna dell’accaduti espressa dal club bianconero e l’impegno nell’individuare celermente i colpevoli? Queste le domande che si stanno facendo all’interno della Juve. Infatti, la società bianconera attende i documenti ufficiali per valutare l’opportunità di un ricorso". E potrebbe arrivare anche il ricorso per Cuadrado perché "nelle motivazioni il giudice sportivo non ha fatto riferimento ad attenuanti come la provocazione o la reazione, che potevano portare a uno sconto di pena".

Deluso Lukaku, che sperava in un moto d'umanità considerando la situazione: niente da fare, squalifica certificata.