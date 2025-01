Il gol al Cagliari ha sbloccato Lautaro e fatto felice anche Thuram. Come scrive stamane la Gazzetta dello Sport, infatti, i due sono amici fuori dal campo prima ancora che grandi compagni di squadra in campo. E allora Inzaghi li guarda ed è più tranquillo: la Thu-La c'è e fa paura a qualsiasi avversario.

L'argentino e il francese, insieme, non segnano dal 10 maggio, dalla scampagnata di Frosinone a seconda stella già sul petto. Ma in realtà la squadra non ha mai risentito dell'assenza del gol di uno dei due o addirittura di entrambi. "Semmai, il problema è stata la vena di Lautaro, a lungo lontano parente del Toro che fu - si legge -. L’aver rotto l’incantesimo in Sardegna dopo 624’ ha, però, cambiato l’umore del capitano e illuminato di nuove speranze il 2025: ora l’argentino è molto più sereno oltre a quella maschera impenetrabile, lo sanno e ne sono felici compagni e allenatore". Gasperini è avvisato.