Continua l'incredibile serie di gol divorati dall'Inter. Ieri, contro la Fiorentina, occasioni enormi per diversi giocatori: Lukaku, Mkhitaryan, Bellanova, Dumfries, Barella... Zero marcature. La Gazzetta dello Sport focalizza l'attenzione soprattutto sul reparto d'attacco e, in particolare, su Big Rom. "Giornata no si potrebbe azzardare, se solo non ci fosse tutto il vissuto stagionale: finora solo il gol che ha eliminato il Porto pende dal lato della bilancia di Rom, mentre dall’altro pesa un lungo rosario di prestazioni tendenti al grigio - si legge -.