"L’Inter ha trovato un “9” micidiale, totale, ideale: il perfetto equilibrio tra chi c’era in passato, ma pure l’attaccante adatto a traghettare la squadra nel futuro. Adesso che ha marchiato a fuoco pure un derby già finito sui libri di antologia della città, Marcus Thuram ha trovato casa a metà strada tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku: sa ricamare per i compagni come il bosniaco, ma è pure capace di buttare già i muri come il belga". Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport all'indomani della manita rifilata al Milan nel derby.

Thuram grande protagonista, capace di inastrarsi alla perfezione con Lautaro nel reparto d'attacco. E pensare che il francese era stato "scippato" in estate proprio ai cugini...