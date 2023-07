L'Atalanta fa sul serio per Becao, in uscita dall'Udinese, ma prima il club bergamsco dovrà operare alcune uscite. Tra tutti, quella del turco Merih Demiral che piace tanto all'Inter. "Demiral, l’unico che si può dare come sicuro partente («Al 101%», ha detto il suo procuratore), ma anche quello per cui l’Atalanta, dopo aver speso 22 milioni per il riscatto, non può rischiare una forte minusvalenza. E per il quale, fra l’altro, al momento non ha avuto richieste concrete all’altezza delle aspettative - spiega la Gazzetta -. Al di là di un’ipotesi di prestito all’Inter, al momento non considerata accettabile".