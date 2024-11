Cabal dopo Bremer. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, anche l'ex Verona si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio come comunicato dalla federcalcio colombiana. Infortunio patito mentre era in ritiro con i Cafeteros.

A questo punto per la Juventus diventa obbligatorio ricorrere al mercato di gennaio per puntellare un reparto orfano di due elementi. Secondo la rosea, nel mirino di Giuntoli resta Skriniar e si aggiunge Hancko: un ex Inter e un ex Fiorentina.

Se Skriniar è ai margini del Psg (4 presenze e 291’ in tutto) e titolarissimo nella Slovacchia, Hancko è intoccabile tanto nel Feyenoord quanto nella nazionale del ct Francesco Calzona. Gli olandesi valutano l’ex viola una trentina di milioni. Per Skriniar, invece, resta il nodo ingaggio: tra le alternative si aggiunge Danso, di nuovo protagonista con il Lens e l’Austria dopo il giallo delle visite mediche non superate a fine agosto con la Roma. In lista anche Dragusin, Bijol, Andersen e Tah.