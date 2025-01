Assenze confermate e un paio di dubbi di formazione per Inzaghi in vista del match di stasera contro lo Sparta Praga. Come scrive la Gazzetta dello Sport, restano indisponibili Calhanoglu, Acerbi, Bisseck e Di Gennaro, oltre a Correa e Palacios fuori lista Uefa.

I ballottaggi riguardano la mediana: Barella e Asllani sono al momento in vantaggio su Frattesi (pienamente recuperato) e Zielinski. Per il resto, dentro dall'inizio Thuram e Lautaro, mentre rispetto a domenica col Bologna si rivedono titolari anche Bastoni e Mkhitaryan.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.