Niente turnover per la Thu-La. Come conferma la Gazzetta dello Sport, Inzaghi non cambia il tandem offensivo per il match di Empoli. In campo ancora Thuram e Lautaro, la coppia titolare.

Curiosità: il francese si è portato il cuscino da casa per non avere brutte sorprese in albergo. Con la Juve è stato nettamente il migliore, finora ha già insaccato 8 gol e stasera servirà il suo apporto per avere la meglio dell'Empoli. Con lui ci sarà il Toro, reduce dalla serata parigina dove è arrivato settimo nel Pallone d'Oro. Inizio complicato il suo: 3 gol in campionato, 8 in meno rispetto a un anno fa a questo punto della stagione. Stasera vuole dare un segnale, magari anche a Taremi e Arnautovic che scalpitano in panchina.