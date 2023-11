Scelte obbligate per Inzaghi in difesa in vista del match di domenica contro la Juventus. Il tecnico nerazzurro punterà su Darmian, De Vrij e Acerbi, considerando le assenze di Bastoni e Pavard.

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, ieri alla ripresa degli allenamenti è tornato regolarmente in gruppo Calhanoglu, che quindi agirà come di consueto in cabina di regia. Oggi alla Pinetina si rivedranno gli azzurri e Asllani, mentre domani sarà la volta di Lautaro e Carlos Augusto. Sanchez, a causa dell'assenza di voli diretti dall'Ecuador dove ha giocato ieri notte, sarà l'ultimo a rientrare e si allenerà per la prima volta con i compagni solo venerdì.