L'alto numero di sconfitte è un qualcosa che Simone Inzaghi si porta dietro fin dagli inizi della sua carriera, così come la capacità di mandare in rete diversi elementi della rosa, di segnare e subire tanti gol e di non avere particolare feeling con i pareggi. Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport , che quindi intende evidenziare come il tecnico nerazzurro continui a ricalcare, anno dopo anno, pregi e difetti.

"I numeri raccontano molto ma non tutto, ovvio. Però analizzando stagione per stagione la carriera del tecnico nerazzurro, si vede come Inzaghi non sia riuscito a porre rimedio a due questioni che hanno condizionato già in passato i suoi anni alla Lazio, e che anche in questa stagione si sono rivelate decisive nella corsa scudetto - si legge in riferimento ai ko e alle reti incassate -. L’Inter che a febbraio si trova a meno diciotto punti dalla vetta è qualcosa di difficilmente spiegabile viste le ambizioni di partenza: per qualità dei singoli e profondità della rosa, si poteva e doveva fare molto di più. Ma questo lo sanno tutti, pure staff tecnico e giocatori". Troppe sconfitte e troppi gol subiti nella carriera di Inzaghi: è arrivato il momento di fermare l'emorragia.