Dovrebbero essere cinque i cambi di formazione per l'Inter in vista del derby di domenica. Secondo la Gazzetta dello Sport, Inzaghi ha in mente di rilanciare dal 1' i vari Pavard, Mkhitaryan, Lautaro e Dumfries. E anche Dimarco, dovesse confermare i progressi per l'affaticamento muscolare, è in predicato di inizare da titolare il derby al posto di Carlos Augusto. Tornano a disposizione Arnautovic, Correa e Palacios. Unico assente resta Buchanan.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.