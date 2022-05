La Gazzetta dello Sport non ha troppi dubbi per quanto riguarda la formazione che Inzaghi sceglierà per sfidare il Cagliari. "Un solo cambio certo rispetto alla vittoria nell’ultimo turno di campionato contro l’Empoli: torna Dumfries in fascia a destra al posto di Darmian. Ma le facce nuove potrebbero essere tre: oltre all’olandese, potrebbero rientrare dal primo minuto anche Bastoni in difesa e Dzeko in attacco", si legge. Secondo la rosea, il bosniaco è leggermente favorito su Correa per affiancare Lautaro, con Sanchez altra carta da giocare a gara in corso.