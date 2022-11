C'è una zavorra troppo pesante, secondo la Gazzetta dello Sport, da cui l'Inter deve disfarsi se vuole sperare di recuperare terreno in classifica: il dato dei gol subiti in trasferta, ieri aggiornato a 16 dopo il 2-0 firmato Rabiot-Fagioli nella sconfitta con la Juve. La tendenza pericolosa della peggior difesa esterna della Serie A, sottolineano i colleghi, arriva da lontano: il primo campanello d'allarme suonò a Lecce, poi le 'conferme' con Lazio, Milan e Udinese, tutte e tre capaci di calare il tris in faccia a Inzaghi. La storia è proseguita con il golletto del Sassuolo che aveva spaventato pure a Reggio Emilia fino al 3-4 folle di Firenze che ha preceduto la gara di ieri sera.