Cagliari-Bari, finale playoff che decreterà la terza squadra promossa in Serie A, per la Gazzetta dello Sport "sarà anche una interessante vetrina di mercato, vista la bella parata di talenti che sarà in campo". Tra questi anche Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 che è stato prestato ai pugliesi dall'Inter. A fine stagione, si legge sulla rosea, tornerà a casa, anche se non si può escludere un rinnovo del prestito.