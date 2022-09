"Ignorare alcuni messaggi sarebbe folle". La Gazzetta dello Sport si domanda se per l'Inter si possa già parlare di crisi. "L’Inter ha serissimi problemi difensivi legati all’invecchiamento di Handanovic e De Vrij e all’involuzione di Bastoni. Inoltre, s’è capito che Perisic era un moltiplicatore di occasioni. Lukaku ha giocato troppo poco per essere valutato: però Inzaghi non deve dimenticare che soltanto Conte lo ha esaltato, facendolo giocare sempre con una seconda punta di movimento molto vicina".