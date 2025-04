Il primo duello a distanza l'ha stravinto l'interista, ma oggi ci sarà il ritorno che vale anche la replica della sfida tra Lautaro e Kane. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, parliamo di 653 gol in due...

A Lautaro, 27 anni, manca solo la Champions Leauge per completare il personale palmares che già conta scudetti, Mondiale, Coppa America e coppe varie. Kane, 31 anni, invece ha ancora la bacheca vuota: la Bundesliga è vicina e sarebbe il primo trofeo della carriera.

All'Allianz Arena, l'inglese ha fallito almeno un paio di chance, mentre l'argentino si è fatto trovare pronto all'appuntamento con il gol in mezzo a una prestazione da attaccante totale. "La classifica dei cannonieri di questa maxi-Champions è comandata a quota 12 da Raphinha, il capitano del Barcellona che entrambi vorrebbero sfidare a duello in semifinale. Kane sta due passetti più in giù del brasiliano, mentre Lautaro, fermo a 7, mai aveva toccato queste altezze in Champions", si legge.