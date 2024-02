Inter ad altezza Real Madrid. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la squadra di Inzaghi sta avendo un rendimento talmente alto che solo quella di Ancelotti è paragonabile tra campionato e Champions.

I nerazzurri sono caduti solo due volte in stagione, esattamente come i blancos. Per capire lo scatto, l’anno passato in questo momento le sconfitte erano otto, 4 volte di più. Insomma, adesso l’Inter è diventata Real, in tutti i sensi: oltre a dominare il proprio campionato come fanno i blancos, può competere in Europa alla pari con i maestri.

I ko sono quelli con Sassuolo in Serie A e Bologna (nei supplementari) in Coppa Italia. Ancelotti, invece, è stato battuto solo dll'Atletico, tanto in Liga quanto in Coppa del Re. Stop. L'unica imbattuta nei top-5 campionati d'Europa resta il Leverkusen di Xabi Alonso, che però disputa l'Europa League e non la Champions.